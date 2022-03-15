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"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 AstraZeneca в РФ

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 AstraZeneca в РФ
Фото: Ivan Romano/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Компания "Р-Фарм" направила в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca в России, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Согласно данным реестра, торговое наименование этой вакцины - "Р-Кови".

В мае 2021 года гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев сообщил газете "Ведомости", что компания планирует начать производство вакцины против коронавируса "Р-Кови" по лицензии AstraZeneca. По его словам, выпуск препарата должен был начаться в июне 2021 года и ориентирован исключительно на экспорт.

В сентябре 2021 года СМИ со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Осьмакова сообщили о начале производства вакцины на мощностях "Р-Фарм".

Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2022 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Р-Фарм

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