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Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановлении действия межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, которое действует с 1999 года. Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ и снять риски для пассажирских авиаперевозок", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, МИД России направит бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия соглашения.

"Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов, - отметили в правительстве. - Перевод самолетов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

В конце прошлой недели управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Санкции в отношении РФ ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим регулятор "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Всего в России сейчас эксплуатируются 1367 воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Бермудские острова

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