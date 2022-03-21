Авиакомпании "Якутия" разрешили выполнять техобслуживание Boeing-737

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Росавиация разрешила авиакомпании "Якутия" проводить техобслуживание самолетов Boeing-737, зарегистрированных в российском реестре, сообщила пресс-служба перевозчика.

Как отметил технический директор "Якутии" Сергей Евсиков, ранее авиакомпания имела сертификат ОTAR 145, разрешающий выполнять техобслуживание воздушных судов, зарегистрированных на Бермудах.

"В настоящий момент все воздушные суда Boeing-737 переведены в российский регистр и данное нововведение позволяет допустить их к техобслуживанию", - добавил он.

Теперь "Якутия" планирует расширить собственный сертификат ФАП-285 на имеющиеся в парке воздушные суда Bombardier Q300 до выполнения периодического техобслуживания. "То есть, получения права на выполнение больших форм работ", - уточняется в сообщении.

На прошлой неделе разрешение Росавиации на ремонт иностранных самолетов с российской регистрацией получили специализированная "дочка" "Аэрофлота" - "А-Техникс", а также авиакомпания AZUR air.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Управление гражданской авиации Бермудских островов 12 марта приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах.

АК "Якутия" базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8. В 2021 году "Якутия" перевезла почти 840 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем в 2020 году. "Якутия" контролируется Министерством имущества Якутии.