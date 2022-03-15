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Слуцкий заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия с выходом из Совета Европы денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

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"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале во вторник.

По словам депутата, Дума готова незамедлительно приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации конвенции сразу же после того, как законопроект будет внесен в Думу.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. "Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее во вторник глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что глава МИД Сергей Лавров отправил письмо генсеку Совета Европы, в котором сообщается о решении России выйти из СЕ. Толстой добавил, что РФ не планирует выплачивать ежегодный взнос в организацию в связи с "беспрецедентным политическим давлением" на Москву.

В свою очередь, Слуцкий в своем сообщении пояснил, что Россия уведомила генсека о выходе из организации в соответствии со статьей 7 Устава Совета Европы. По мнению Слуцкого, выход РФ из СЕ ведет к разрушению общеевропейского гуманитарно-правового пространства, при этом винить в ситуации следует неконструктивную позицию по отношению к России на площадках организации.

Леонид Слуцкий Совет Европы

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