Слуцкий заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия с выходом из Совета Европы денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале во вторник.

По словам депутата, Дума готова незамедлительно приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации конвенции сразу же после того, как законопроект будет внесен в Думу.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. "Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее во вторник глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что глава МИД Сергей Лавров отправил письмо генсеку Совета Европы, в котором сообщается о решении России выйти из СЕ. Толстой добавил, что РФ не планирует выплачивать ежегодный взнос в организацию в связи с "беспрецедентным политическим давлением" на Москву.

В свою очередь, Слуцкий в своем сообщении пояснил, что Россия уведомила генсека о выходе из организации в соответствии со статьей 7 Устава Совета Европы. По мнению Слуцкого, выход РФ из СЕ ведет к разрушению общеевропейского гуманитарно-правового пространства, при этом винить в ситуации следует неконструктивную позицию по отношению к России на площадках организации.