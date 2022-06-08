Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Фото: Andrey Dyachenko/EyeEm via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Радиостанция "Коммерсантъ FM" подверглась хакерской атаке, ее эфир в интернете был взломан, сообщила редакция в телеграм-канале.

Вещание радиостанции в интернете было восстановлено примерно через четыре часа после взлома.

Об атаке "Коммерсантъ FM" сообщила в 13:26 в среду. Как убедился корреспондент "Интерфакса", в онлайн-эфире радиостанции играли по кругу несколько композиций, в том числе гимн Украины. В редакции предлагали слушать эфир по радио на частоте 93,6 FM и в Youtubе.

Интернет-вещание было восстановлено в 17:43.