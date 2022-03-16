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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни

ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ЛДПР готова внести на обсуждение инициативу о референдуме для возвращения смертной казни для самых тяжких преступлений, сообщила фракция партии в Госдуме.

"Этот вопрос неоднозначный, и ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и т.п." - говорится в заявлении фракции, опубликованном в телеграм-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского в среду.

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В заявлении отмечается, что этот вопрос возник из-за того, что "Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил". "Одно из них - запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и ещё 47 государствах", - отмечает фракция ЛДПР.

26 февраля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, посчитал это поводом для выхода страны из этих объединений, а также "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае".

ЛДПР
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