Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал мнение нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности отмены моратория на смертную казнь в России через проведение референдума.

По его словам, в Кремле никак не менялась позиция на этот счет.

"Ситуация де-факто никак не меняется. Она и де-факто, и де-юре остается", - сказал Песков.