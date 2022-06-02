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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал мнение нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности отмены моратория на смертную казнь в России через проведение референдума.

По его словам, в Кремле никак не менялась позиция на этот счет.

"Ситуация де-факто никак не меняется. Она и де-факто, и де-юре остается", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Леонид Слуцкий
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