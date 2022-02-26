Клишас напомнил об обязательности решения КС РФ о моратории на смертную казнь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мораторий на смертную казнь введен Конституционным судом РФ, и его решения обязательны для всех органов власти в России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мораторий введен Конституционным судом. Решения КС обязательны для всех органов власти в России", - заявил Клишас "Интерфаксу", комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, посчитал это поводом для выхода страны из этих объединений, а также "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае".

"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н.Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости", - написал Медведев во "ВКонтакте".