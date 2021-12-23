"Круг добра" закупил препарат "Золгенсма" для 22 детей со СМА

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президентский фонд "Круг добра" закупил для 22 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", 20 из них его уже получили; всего фонд помогает 1085 детям со СМИ, сообщила пресс-служба Минздрава.

Там добавили, что в каждом регионе назначен отрудник местного органа здравоохранения, ответственный за работу с "Кругом добра". Детей включают в программы помощи по заявкам региона, которые быстро рассматривает экспертный совет фонда.

Фонд "Круг добра" был учрежден Минздравом по указу президента в начале 2021 года для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Фонд пополняется за счет средств, получаемых в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 78,6 млрд рублей, на 2023 год - 84 млрд рублей. В этом году фонд получил уже четыре транша.

25 мая Минздрав сообщил, что с февраля препараты против СМА в рамках закупок "Круга добра" получили 943 ребенка. "Золгенсму" производства Novartis министерство зарегистрировало 9 декабря. Одна доза лекарства стоит $2,1 млн, ее хватает для полного излечения ребенка возрастом до двух лет.