Телефонные мошенники начали использовать тему санкций против банков РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - МВД РФ предупреждает о новых видах телефонных мошенничеств, связанных с темой санкций против российских банков.

"Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник журналистам.

По ее словам, среди других причин для звонка - вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Также мошенники предлагают взять кредиты по низкой процентной ставке.

В МВД сообщили, что по всем фактам подобных мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.

В ведомстве призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям с требованиями о совершении финансовых операций.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В этой связи OFAС, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, ввело санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие". Позднее к санкциям против банков РФ присоединились другие страны.