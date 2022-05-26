ЦБ РФ в мае инициировал блокировку более 25 тыс. мошеннических телефонных номеров

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России в мае инициировал блокировку более 25 тыс. мошеннических телефонных номеров, что на 13% больше по сравнению с апрелем, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тыс. номеров, это на 13% больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", - сказал Уваров на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

Ранее ЦБ сообщал, что в первом квартале 2022 года он направил операторам связи данные более чем о 89,5 тыс. телефонных номеров, используемых мошенниками, что примерно в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.