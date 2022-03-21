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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Суд отказался прекратить производство по иску о запрете Meta в России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов компании Meta Platforms, которые просили отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры России о запрете деятельности компании из-за отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство защиты об отложении заседания - удовлетворению не подлежит", - заявила судья Ольга Солопова.

Суд также не предоставил Meta больше времени на подготовку к рассмотрению иска по существу, отказался удовлетворить ходатайство защиты о прекращении производства по делу, а также передать его в Таганский суд.

Защита просила прекратить дело, указывая, что Тверской суд не может его рассматривать, поскольку Meta - иностранная компания, а российские суды могут рассматривать дела иностранных компаний, только если организация-ответчик находится в России.

Генпрокуратура ранее потребовала запретить деятельность Meta, опираясь на федеральный закон о борьбе с экстремизмом. По данным надзорного ведомства, платформы компании Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат. Роскомнадзор начал блокировать Instagram с 14 марта, а Facebook - с 4 марта.

В Кремле отметили, что Meta "заигралась с правилами, с манипулированием" и что "это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны".

18 марта РКН потребовал от Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в отношении граждан России на видеохостинге YouTube.

Instagram Генпрокуратура Роскомнадзор Meta Тверской суд Ольга Солопова Facebook
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