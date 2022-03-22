Глава Минтранса объяснил небольшое количество SSJ-100 в парках авиакомпаний РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Виталий Савельев, в прошлом много лет возглавлявший группу "Аэрофлот", объяснил, почему российские авиакомпании эксплуатируют небольшое количество самолетов отечественного производства.

Савельев во вторник выступал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Он, в частности, рассказал о ситуации в авиаотрасли на фоне антироссийских санкций. Из-за арестов Boeing и Airbus российских авиакомпаний за рубежом им приходится использовать на международных маршрутах российские Superjet 100, тогда как дальность их полетов ограничена, сообщил Савельев. В парках авиакомпаний 148 таких самолетов, при том что всего в РФ - около 1,3 тыс. воздушных судов.

Выслушав министра, один из участников заседания попросил его прокомментировать информацию, что разработка нескольких типов отечественных самолетов ранее была остановлена из-за отсутствия предзаказа "Аэрофлота". Савельев с этим не согласился.

"Я вам это официально говорю, я это докажу. Да, Sukhoi Superjet - это не сильно эффективный самолет с точки зрения коммерции. Но сколько в "Аэрофлоте" "Сухих"? 76 штук. А сколько "Аэрофлот" их заказал? 150 штук. А когда мы заказали 150 штук? Сто штук - я лично подписывал (соглашение - ИФ) в 2018 году во Владивостоке при президенте Путине. Скажите мне, а где остальные 70 с лишним машин?", - заявил на это Савельев.

"Мы говорим про МС-21. Да, крыло композитное мы меняли - Минпром делает очень много, у меня нет претензий к Минпрому. Но я (будучи гендиректором "Аэрофлота" - ИФ) заказал 85 штук, из которых 50 - твердые контракты, 35 - опцион. Какие вопросы к "Аэрофлоту"? Какие вопросы к русской авиации? Заказ был обеспечен", - продолжил министр.

Возвращаясь к перевозкам на Superjet 100 в условиях санкций, Савельев напомнил о большой импортной составляющей этих самолетов.

"Вот я вам говорю, мы летаем сейчас на 148 "Сухих" - "веером" пошли летать. А импортная составляющая там большая! А двигатель - Snecma (французский производитель - ИФ). А что будет, если они выйдут из строя? Да, у нас есть ПД-8 - Минпромторг разработал, отлично! Но они хотят его ввести только в 2023 году, и я не могу их торопить, авиация - это безопасность", - заявил Савельев.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.