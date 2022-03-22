Адвокаты Навального задержаны у колонии после оглашения приговора

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Адвокатов Алексея Навального - Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева - полицейские задержали рядом с колонией ИК-2 в Покрове, когда они разговаривали с журналистами после суда.

Как передал корреспондент "Интерфакса", после оглашения приговора адвокаты Михайлова и Кобзев вышли к журналистам на дорогу у колонии. В это время находившийся возле сотрудник полиции начал призывать присутствовавших разойтись и не создавать помехи работе исправительного учреждения.

После короткого общения с журналистами полицейские попросили адвокатов пройти с ними в полицейский автобус и увезли. Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии приговорил политика к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за неуважение к суду и мошенничество в особо крупном размере.

Михайлова успела до задержания сказать журналистам, что защита обжалует приговор. Навальный вину не признает. Защита также сообщила, что вынесенный 22 марта приговор назначен по совокупности со всеми предыдущими приговорами оппозиционера. До его вступления в силу политик будет находится в ИК-2.

В покровской колонии Навальный отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше", в начале 2021 года суд по требованию ГУ ФСИН Москвы заменил ему условный срок на реальный. Вскоре после этого он был оштрафован по обвинению в клевете на ветерана Игоря Артеменко.

Заявления политика на процессе о клевете стали поводом для нового уголовного дела - о неуважении к суду. Судья Лефортовского суда Маргарита Котова 22 марта признала Навального виновным по этому делу. Также она согласилась со следствием, что он похитил почти 2,7 млн рублей пожертвований, предназначенных на финансирование работы созданных им организаций, и потратил их на себя и на экстремизм.