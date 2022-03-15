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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Прокуратура сочла, что Навального должны отправить в колонию строгого режима

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит Лефортовский суд Москвы отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

В РоссииОбвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонииОбвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонииЧитать подробнее

Об этом заявила гособвинитель Надежда Тихонова на заседании суда, где во вторник проходят прения сторон по делу.

Как сообщалось, прокуратура попросила суд назначить Навальному 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года и штрафом в размере 1,2 млн руб.

Процесс в отношении Навального проходит на выездном заседании Лефортовского суда в исправительной колонии в Покрове.

После того, как в прениях выступит защита, Навальный получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Согласно обвинительному заключению, Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к правосудию.

Оппозиционер вину не признает.

В настоящее время он отбывает три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

Алексей Навальный

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