Прокуратура сочла, что Навального должны отправить в колонию строгого режима

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит Лефортовский суд Москвы отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Об этом заявила гособвинитель Надежда Тихонова на заседании суда, где во вторник проходят прения сторон по делу.

Как сообщалось, прокуратура попросила суд назначить Навальному 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года и штрафом в размере 1,2 млн руб.

Процесс в отношении Навального проходит на выездном заседании Лефортовского суда в исправительной колонии в Покрове.

После того, как в прениях выступит защита, Навальный получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Согласно обвинительному заключению, Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к правосудию.

Оппозиционер вину не признает.

В настоящее время он отбывает три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".