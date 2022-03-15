Обвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонии

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит Лефортовский суд Москвы назначить 13 лет колонии оппозиционеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда.

"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - завила прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон по делу во вторник.

Также гособвинение попросило дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 млн 200 тыс. руб.

При назначении наказания Навальному гособвинение попросило суд учесть "общественную опасность совершенного им деяния", данные о его личности, состоянии здоровья, положения семьи.

Выступая в прениях, прокурор подчеркнула, что Навальный пошел на совершение преступлений, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности".

После того, как в прениях выступит защита, Навальный получит право последнего слова. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Процесс в отношении Навального проходит на выездном заседании Лефортовского суда в исправительной колонии в Покрове.

Фабула обвинения

Согласно обвинительному заключению Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуважение к правосудию (части 1, 2 статьи 297 УК РФ).

Как следует из обвинения, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ – признан в РФ экстремистским и запрещен) и "Штабов Навального" (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии гособвинения, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом, "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

По версии следствия, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму в 2 млн 693 тыс. 503 руб.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что Навальный и его сообщники использовали для личных целей более 356 млн руб. из 588 млн руб., пожертвованных возглавляемым оппозиционером некоммерческим организациям, однако в настоящем деле, согласно обвинению, рассматривается только мошенничество на 2,7 млн руб.

Кроме того, Навальный обвиняется в оскорблении правосудия.

По версии следствия, оппозиционер, "пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить ее и воспрепятствовать нормальному судопроизводству", оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

В обвинительном заключении, в частности, указаны такие высказывания Навального в адрес Акимовой: "Вы граммофон или судья?"; "Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда"; "Постоянно говорите, как попугай"; "Разрешите обращаться к вам не ваша честь, а оберштурмбанфюрер" и т.д.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинению против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный не признает обвинение.

Оппозиционер настаивает, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.

Лефортовский суд на выезде в Покровской колонии приступил к рассмотрению дела Навального 15 февраля нынешнего года.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд - в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету. В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.