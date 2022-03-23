В Белгород из приграничных сел вывезут около 120 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Белгород привезут и разместят около 120 человек из приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка, где 23 марта объявили режим ЧС из-за попадания снаряда с территории Украины, сообщил мэр города Антон Иванов.

"В областной центр люди добираются организованно на предоставленном транспорте, некоторые - на личных авто. Для них создали комфортные условия, обеспечим всем необходимым", - написал он в своем телеграм-канале и добавил, что с ними будут работать медики и психологи.

Ранее в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении ЧС в Журавлевке и Нехотеевке после взрыва снаряда. Он уточнил, что пострадали люди.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил зафиксировать очередное попадание снаряда по территории Белгородской области и расследовать случившееся, сообщили в пресс-службе СКР.

25 февраля Гладков говорил, что жителям Журавлевки после некоего инцидента было предложено эвакуироваться на время. По данным на 28 февраля, из Журавлевки эвакуировали больше 100 человек. Тогда СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК).