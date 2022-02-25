Белгородский губернатор призвал земляков покинуть приграничное село Журавлевка

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал эвакуировать две семьи из села Журавлевка на границе с Украиной. Он написал об этом в телеграм-канале и отметил, что раньше в селе был некий инцидент, но не уточнил, какой.

"Выехал в Журавлевку, откуда днем поступали тревожные сообщения, чтобы изучить ситуацию лично. Инцидент был. Пострадавших и разрушений нет. Предложил жителям покинуть село, две семьи согласились. Разместим их в гостинице", - написал он.

По его словам, чиновники продолжают подомовой обход и опрос людей, и готовы вывезти из села и остальных.

"Повторюсь, вопрос безопасности не стоит. Контролируем ситуацию. На территории спокойно", - заверил Гладков.

Ранее сообщалось, из-за инцидента неподалеку от границы с Украиной губернатор прервал рабочую поездку и поехал выяснять, что случилось.

Днем Гладков опровергал информацию об эвакуации из приграничного поселка Октябрьский. Об этом ему написали в комментариях в соцсети.

Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет порядка 500 км.

Из-за военной операции на украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа, проводятся антитеррористические мероприятия.

В первый день войны Гладков заявил землякам, что продуктов и горючего в регионе достаточно, голод людям не грозит, мобилизации населения не будет.