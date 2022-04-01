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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Губернатор Гладков заявил, что при взрывах под Белгородом никто не пострадал

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрывах, которые произошли в окрестностях Белгорода 1 апреля, никто не пострадал. Он побывал на месте событий и опубликовал в Telegram фотографии.

На снимках видна глубокая воронка и обломки ракеты.

"Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное - никто не пострадал. Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи", - написал губернатор.

По его данным, в настоящее время ЛЭП восстановлена.

"В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме. Дал поручение главе сельсовета помочь с восстановлением", - сообщил губернатор.

Село Никольское находится в 12 км от Белгорода, в нем живет более 2,7 тысячи человек.

Утром 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза "Роснефти". В МЧС сообщили, что горят восемь резервуаров, пожар тушат, на место вылетел врио министра Александр Чуприян. Гладков заявил, что пожар начался после обстрела с украинских вертолетов. В Минобороны России это не комментировали.

Затем стало известно, что в поселке Северный под Белгородом снарядами повреждены здания типографии и завода по обработке сапфиров. Об этом сообщили сотрудники предприятий.

29 марта Гладков сообщал, что слышал из Белгорода взрывы. 24 марта он сообщал о ночных взрывах в приграничной Журавлевке. Жителей Журавлевки эвакуирют с конца февраля. Также эвакуируют жителей Нехотеевки.

Белгородская область Вячеслав Гладков Журавлевка Украина Нехотеевка Белгород Никольское Ясные Зори
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