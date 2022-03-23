Посол России в Варшаве заявил о заморозке счетов дипмиссии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Польские власти заморозили счета российского посольства в Варшаве, сообщил телеканалу "Россия 1" глава дипмиссии Сергей Андреев.

"Это не деньги олигархов, это деньги посольства. Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля сначала нам пришло уведомление из банка, выяснилось, что Минфин Польши дал указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета", - сказал он.

"А когда мы нашим польским так называемым партнерам сказали, что это прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств, они умыли руки и сказали: "Ну вы же агрессоры, так что вот вам", - добавил дипломат. - Деньги олигархов они все еще продолжают искать".

23 марта Андреева вызвали в МИД Польши и передали ноту о высылке из страны 45 российских дипломатов. Посол сказал затем российскому телевидению, что в МИД ему объяснили, что количество российского дипперсонала в Польше "не соответствует объему отношений" между двумя странами, и заменить высланных дипломатов Варшава не разрешит.

По словам Андреева, будут высланы в том числе сотрудники посольства, торгпредства и Росзарубежцентра, посольство лишается "трех четвертей, если не больше, оперативного дипломатического состава". Дипломат допускает, что это может привести "если не к формальному разрыву (отношений), то к их фактическому обнулению".

В Москве пообещали дать адекватный ответ на это решение польской стороны.