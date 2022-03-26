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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В ДНР сообщили о ранении 12 мирных жителей в Мариуполе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Двенадцать мирных жителей пострадали в результате боевых действий в Мариуполе, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация от Минздрава ДНР о ранении двенадцати мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством.

Между тем, в СЦКК не уточнили, о каком периоде идет речь.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР
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