В ДНР сообщили о ранении 12 мирных жителей в Мариуполе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Двенадцать мирных жителей пострадали в результате боевых действий в Мариуполе, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация от Минздрава ДНР о ранении двенадцати мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством.

Между тем, в СЦКК не уточнили, о каком периоде идет речь.