Глава МИД Греции решил лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, сообщают во вторник греческие СМИ.

"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем", - сказал Дендиас. Он также направил украинской стороне официальную ноту с просьбой о содействии и ноту с просьбой не препятствовать отправке гуманитарной помощи - российской стороне.

Глава греческого МИД обсудил положение мирного населения в городе с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, приехавшим в Грецию в воскресенье.

В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, и Афины стремятся помогать городу.

В понедельник Дендиас выступил в Совете ЕС по иностранным делам с речью, в которой отметил необходимость защиты мирного населения. Он также обсудил эту тему с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.