Президент МККК заявил, что РФ и Украина готовы к началу обмена телами погибших

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти России и Украины готовы к посещению пленных представителями Международного Комитета Красного Креста и началу обмена телами погибших, однако переговоры все еще продолжаются, заявил в четверг президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер.

"В настоящий момент у украинской и российской сторон есть определенная готовность к тому, чтобы МККК начал посещение пленных. Мы еще не начали визиты к ним (...) сейчас идут переговоры о конкретном времени и механизмах, но идея о том, что МККК должен посещать пленных, принимается обеими сторонами", - сказал Маурер "Интерфаксу".

Он напомнил, что МККК никогда не публикует информацию об обнаружении случаев неподобающего обращения с пленными, но направляет рекомендации по улучшению условий их содержания напрямую соответствующим властям.

Власти обеих стран уже начали передавать данные о пленных в специальную систему МККК, Центральное агентство по розыску (Central Tracing Agency), предназначенное для обмена такой информацией между сторонами конфликта и уведомления семей удерживаемых, отметил президент международной организации.

"МККК за десятки лет выстроил Центральное агентство по розыску, это платформа, на которой вся эта информация собирается. И стороны - Россия и Украина - начали передавать нам имена (пленных - ИФ) для этой платформы, а МККК передает их соответствующим сторонам и семьям. И некоторым родственникам уже сообщили, да", - отметил Маурер.

По словам президента МККК, между сторонами "есть понимание" важности вопроса обмена телами погибших, как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также "готовность к тому, чтобы это случилось", однако конкретные механизмы и время их возврата все еще требуют обсуждения.

"По итогам моих переговоров в Киеве и Москве я хочу отметить, что обе страны определенно готовы к обсуждению выполнения своих обязательств по Женевским конвенциям в отношении пленных, и в первую очередь это касается информирования о пленных, об их именах и местонахождении", - подчеркнул Маурер.

Президент Международного Комитета Красного Креста в ходе своего двухдневного визита в Москву провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заместителем министра обороны Александром Фоминым, уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком, сообщили в пресс-службе МККК.

21 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российская сторона передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 украинцев, находящихся в российском плену.