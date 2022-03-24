Песков переадресовал Минобороны вопрос об итогах месяца спецоперации на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали Министерству обороны РФ вопрос о предварительных результатах специальной военной операции на Украине, которая началась ровно месяц назад.

На вопрос, каковы, по мнению Кремля, результаты этой операции спустя ровно месяц с ее начала и чего удалось достичь за это время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это вопрос министерству обороны".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Многие страны в ответ ввели против России санкции.