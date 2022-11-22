Суд признал банкротом бизнесмена Александра Ебралидзе

Введена процедура распродажи его имущества

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бизнесмена Александра Ебралидзе, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Суд ввел процедуру реализацию его имущества сроком на 5 месяцев, финансовым управляющим утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО АУ) "Развитие" Александр Володин. Заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 20 апреля 2023 года.

В феврале 2021 года "ВЭБ.РФ" инициировал процедуру банкротства Ебралидзе в связи с образованием у него задолженности в размере 34,1 млрд рублей.

В январе 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО "СТОД" ("Современные технологии обработки древесины", входит в холдинг "Талион"), соучредителем которого является бенефициар обанкротившегося Констанс-банка Ебралидзе (45,71% в прямом владении и 11,43% через ООО "Талио-Принцепс").

В отношении предприятия было введено конкурсное производство на 6 месяцев, которое затем было продлено до 20 января 2023 года, однако в сентябре процедура конкурсного производства была прекращена, а на предприятие введено внешнее управление сроком на 18 месяцев.

По данным ЕГРЮЛ, другими соучредителями ООО "СТОД" являются АО "Талион" (31,43%) и Татьяна Голубева (11,43%). Согласно годовому отчету компании, в 2021 году ООО "СТОД" получило чистый убыток в размере 8,014 млрд рублей, выручка составила 14,532 млрд рублей.

Основным кредитором "СТОД" является "ВЭБ.РФ", который профинансировал на 20,7 млрд рублей проект "СТОД" по строительству в Торжке завода "Талион Арбор" по производству OSB-плит и деревянных каркасно-панельных домов, а также модернизацию производства бруса LVL.

Именно "ВЭБ.РФ" в феврале 2021 года инициировал процедуру банкротства компании. В реестр кредиторов внесены обеспеченные залогом требования ВЭБ.РФ к должнику на более чем 44 млрд рублей.

Введенный в феврале 2017 года "Талион Арбор" мощностью 500 тысяч кубометров продукции в год - вторая очередь инвестпроекта "СТОД" в области освоения лесов. На первом этапе в Торжке в 2009 году был открыт завод "Талион Терра" по выпуску бруса LVL. Технологические отходы используются для выпуска древесных топливных гранул (пеллет) премиум-класса.

В ноябре 2021 года Куйбышевский суд Петербурга арестовал Ебралидзе. По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года подозреваемый организовал незаконное присвоение свыше 2,9 млрд рублей, хранившихся в Констанс-банке, производство ведется по ч.4 ст.160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Группа компаний "Талион" основана в 1992 году, занимается деревообработкой в Тверской области и гостиничным бизнесом в Петербурге. В холдинг входят компании "СТОД", "Талион-Принцепс", "Леокаспис", "ЛСО", "СТОД-Урал", "Таллион Трейдинг" и АО "Талион". Заводы "Талион Арбор" и "Талион Терра" являются филиалами "СТОД".