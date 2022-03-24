Минобороны сообщило о беседе Шойгу с министром обороны Армении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Министры обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Минобороны России, не приведя другие детали.

Ранее российские телеканалы показали участие Шойгу в совещании президента Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Оно проходило в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь президента затем уточнил, что министр обороны на этом совещании доложил о ходе специальной военной операции на Украине и об оказании гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.

Перед этим Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать слухи о нездоровье министра, который не появлялся на публике с 11 марта. Он опроверг эти слухи, а сокращение медийной активности Шойгу объяснил тем, что тот занят в связи с военной операцией.