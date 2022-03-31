Суд приостановил на 90 суток работу шахты "Осинниковская", где погиб горняк

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Осинниковский городской суд Кемеровской области приостановил на 90 суток горные работы на шахте "Осинниковская" (входит в ПАО "Распадская"), сообщается в материалах дела.

"Признать ООО "Шахта Осинниковская" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ, за исключением работ по жизнеобеспечению шахты ... с момента фактического прекращения указанной деятельности", - говорится в материалах.

Как сообщалось, 24 марта на "Осинниковской" произошло обрушение горной породы, машинист горных выемочных машин погиб под завалом. Работа шахты тогда была приостановлена.

Согласно материалам, система аэрогазового контроля зафиксировала значительные превышения допустимых концентраций метана, и машинист погиб "в результате произошедшего выдавливания угля с борта выработки" при проведении выработки проходческим комбайном.

"В ООО "Шахта "Осинниковская" на участке по проведению горных выработок не выполняются обязательные требования нормативной и технической документации в части выполнения мероприятий по приведению горной выработки в безопасное состояние после выполнения работ по прогнозу динамических явлений и установления категории "опасно", - говорится в материалах.

ПАО "Распадская" (с 15 февраля до приостановки торгов после объявления санкций в отношении Романа Абрамовича Evraz торговался на LSE без угольных активов) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2020 года в 1,897 млрд тонн.