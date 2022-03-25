"АвтоВАЗ" с 6 июня введет 4-дневный режим работы сроком на три месяца

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" устанавливает сокращенную рабочую неделю.

"В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АвтоВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников АвтоВАЗа", - сообщила компания.

По сообщению АвтоВАЗа, с начала текущего года он принял все возможные меры для сохранения рабочих мест. В частности, было принято решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля, во время которого компания намерена приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих.

"Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", - отмечается в сообщении.

Также для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели руководство "АвтоВАЗа" совместно с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство РФ с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке индустриального парка "АвтоВАЗа", с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. Данные средства уже выделены.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая Renault Group (68%) и "Ростеху" (32%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, их держателем стало ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%.