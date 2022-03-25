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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Арестованный бизнесмен Шпигель госпитализирован в предынфарктном состоянии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о коррупции председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

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"Состояние по факту предынфарктное, резкое ухудшение с сердцем, сегодня ночью "скорая" доставила его в гражданскую больницу", - сказала Дружинина.

"В ОНК всегда были уверены, что содержание под стражей тяжело больного человека недопустимо и опасно для жизни и здоровья", - подчеркнула она.

Дело о взяточничестве в Пензенской области

Шпигель, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более чем в 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Ранее в ОНК неоднократно сообщали о проблемах с сердцем у Шпигеля и необходимости его освобождения из под стражи в связи с состоянием здоровья.

Иван Белозерцев Борис Шпигель
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