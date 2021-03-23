Защита просит не отправлять бизнесмена Шпигеля в СИЗО из-за его болезней

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля просит Басманный суд Москвы не заключать предпринимателя под стражу в связи с его плохим состоянием здоровья.

Как заявила "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Виктория Бурковская, состояние здоровья Шпигеля крайне тяжелое - он не способен самостоятельно передвигаться, у него затруднено дыхание, бизнесмену также неоднократно вызывали скорую. С учетом всего этого заключение под стражу бизнесмену - это прямая и непосредственная угроза его жизни, отметила Бурковская.

По ее словам, Шпигель страдает рядом хронических заболеваний, в том числе коллапсом сердечной деятельности, давлением, которое падает до показателей 70 на 40.

"Мы просим суд отказать следствию в заключении Шпигеля под стражу", - сказала адвокат. Если же суд решит избрать в отношении бизнесмена какую-либо меру пресечения, защита призывает выбрать более мягкую меры - домашний арест или запрет определенных действий, добавила Бурковская.

Накануне, 22 марта, суд отправил под арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, соучредителя "Биотек" Евгению Шпигель (жену Бориса Шпигеля), гендиректора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя данного представительства Геннадия Маркова.

Борис Шпигель сейчас находится в больнице. Он попал туда после того, как ему стало плохо в суде.

Дело Белозерцева

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве").

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Борисом Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.