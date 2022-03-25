Кремль усмотрел в санкциях против Грефа "отчаянные действия по ковровому санкциометанию"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что американские санкции в отношении главы "Сбербанка" Германа Грефа не скажутся на работе ни самого банка, ни всего банковского сектора страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "Кремль видит отчаянные действия (США - ИФ) по ковровому санкциометанию".

Он отметил, что санкции против российских бизнесменов "трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения какого-то права".

"Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на "Сбербанке". В любом случае, это – один из банков мирового уровня, и даже в условиях санкций, которые есть, в масштабе России он будет продолжать свою деятельность и, мы надеемся, будет продолжать также свою инновационную деятельность, которой знаменит и Греф лично, и "Сбербанк", - добавил Песков.

24 марта США ввели санкции в отношении российских предприятий, связанных с оборонной промышленностью, 328 депутатов Госдумы и главы Сбербанка Германа Грефа.