Греф назвал небылицами новости о возможных новых санкциях США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф назвал чушью информацию о возможных новых санкциях США, предусматривающих ограничения на конвертацию рубля.

Ограничения на конвертацию рубля - один из вариантов жестких антироссийских санкций, который, по информации Bloomberg, рассматривают власти США на фоне усиления напряженности между РФ и Украиной.

"Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить, и вообще такие придумки... Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают. Такие прогнозы могут напугать их самих, наверное. Не хочу даже комментировать, под этим нет никакого реального основания. Никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Но если даже захотят сделать, то сделать это просто невозможно", - сказал Греф журналистам, комментируя информацию Bloomberg.