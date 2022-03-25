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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Генштаб РФ: в ходе спецоперации на Украине погибли 1 351 человек, ранены - 3 825

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России привело данные по потерям в ходе спецоперации на Украине: погибли 1 351 человек, ранены 3 825.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения", - сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

"Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - сказал Рудской.

2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 получили ранения.

Хроника 24 февраля – 25 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны Генштаб Сергей Рудской
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