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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Российские средства ПВО сбили три украинских боевых самолета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО сбили три украинских самолета и шесть беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Васильевка", - рассказал он в субботу на брифинге.

Конашенков добавил, что "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники".

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Су-24 Су-25 Минобороны РФ Игорь Конашенков
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