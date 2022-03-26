Российские средства ПВО сбили три украинских боевых самолета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО сбили три украинских самолета и шесть беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Васильевка", - рассказал он в субботу на брифинге.

Конашенков добавил, что "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники".