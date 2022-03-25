Генштаб РФ сообщил о контроле над 93% территории ЛНР и 54% территории ДНР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На настоящий момент взято под контроль 93% территории Луганской народной республики (ЛНР) и более половины территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в российском Генштабе.

"Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску", - сказал начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Народной милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал он.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской.