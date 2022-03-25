Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Генштаб РФ сообщил о контроле над 93% территории ЛНР и 54% территории ДНР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На настоящий момент взято под контроль 93% территории Луганской народной республики (ЛНР) и более половины территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в российском Генштабе.

В миреГлава ДНР заявил, что Мариуполь не удастся взять под контроль даже за неделюЧитать подробнее

"Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску", - сказал начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Народной милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал он.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской.

Хроника 24 февраля – 25 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Генштаб РФ ДНР ЛНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послу Молдавии в Москве заявлен протест в связи с акцией у посольства РФ в Кишиневе

Мединский отметил сближение позиций РФ и Украины только по второстепенным вопросам

Мединский отметил сближение позиций РФ и Украины только по второстепенным вопросам

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское ж/д-сообщение с РФ

Казахстан может направить по другим маршрутам более трети экспортируемой по КТК нефти

Казахстан может направить по другим маршрутам более трети экспортируемой по КТК нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 25 марта

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код