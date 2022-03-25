Мединский заявил о желании РФ заключить комплексный договор с Украиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для Москвы позиции, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно", - сказал Мединский в пятницу журналистам.

По его словам, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО". "И это вполне объяснимая позиция", - отметил он.

Мединский также заявил, что Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры. "Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся", - сказал он.

Мединский отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами.

"К сожалению, здесь, насколько мы понимаем - они этого сами и не скрывают, - они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает", - подчеркнул помощник президента.

Он также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед".

"По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет", - подчеркнул Мединский.

Операция на Украине и переговоры Москвы и Киева

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Белоруссии, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. После этого переговоры перешли в режим видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Как заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, график переговоров "совсем плавающий", и Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной.