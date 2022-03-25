Мединский отметил сближение позиций РФ и Украины только по второстепенным вопросам

Владимир Мединский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, сообщил журналистам в пятницу глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщил ранее, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видео-конференц-связи. Без выходных переговоры проводятся с понедельника, 14 марта.