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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

США заверили в отсутствии планов принуждать Украину к соглашениям с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США не собираются оказывать давление на Украину в ее переговорах с РФ, и Киеву решать, на какие договоренности с Россией соглашаться, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США не собираются подталкивать или оказывать давление на Украину в направлении конкретного результата", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

При этом он напомнил, что накануне президент США Джо Байден заявлял: украинские власти сами должны решать, на каких условиях считают допустимым урегулирование кризиса с Россией

Салливан пояснил, что Россия и Украина ведут непосредственные переговоры, но США в них напрямую не вовлечены.

По его словам, на данный момент роль Соединенных Штатов состоит в том, чтобы, пока Россия продолжает операцию на Украине, обеспечивать Киев всем необходимым для противодействия РФ.

США Джейк Салливан Украина
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