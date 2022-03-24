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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал главы Крыма

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) птребовал от администрации видеохостинга YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Сергея Аксенова, говорится в сообщении ведомства.

"24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым С.В. Аксёнова и объяснить причину наложенных ограничений", - информирует РКН.

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Ранее сообщалось, что администрация видеохостинга ограничила доступ к официальному каналу Аксенова.

"Видеохостинг YouTube стал инструментом избирательной цензуры, направленной против российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей. Подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - заявили в РКН.

Роскомнадзор YouTube Сергей Аксенов
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