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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:16

Военные РФ вывезли из Украины 90 граждан России и иностранных государств

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу вывезли из Херсонской области в Крым 90 граждан России, Молдавии и Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве заявляют, что "эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона".

По данным Минобороны, всего из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции в Крым российскими военнослужащими было доставлено около 500 граждан иностранных государств.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Минобороны РФ
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