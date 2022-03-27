Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса" в условиях санкций

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Удвоение российской орбитальной группировки станет одним из приоритетов "Роскосмоса" в условиях санкций, сообщил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас видим, что главным для нас является, по сути дела, задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он журналистам в Новоселово (Владимирская область).

Рогозин также сообщил, что "Роскосмос" рассматривает возможность усиления военной составляющей орбитальной группировки.

"Направление работ - усиление военной составляющей, конечно, рассмотрится. Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал он.

3 марта Рогозин заявлял, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение, "с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна".

Новость дополняется

Роскосмос Дмитрий Рогозин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

"Роскосмос" пока не увидел необходимости возобновлять перекрестные полеты с НАСА

В России заблокировали сайты издания Bild и публициста Невзорова

Пандемия коронавируса

В России за сутки с COVID-19 госпитализированы 2 203 человека

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 марта

РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны РФ

Военная операция на Украине

Минобороны заявило о 2,7 млн украинцах, желающих переехать в Россию

Что произошло за день: суббота, 26 марта

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

В Уфе арестован депутат по обвинению в участии в террористическом сообществе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код