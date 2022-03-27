Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса" в условиях санкций

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Удвоение российской орбитальной группировки станет одним из приоритетов "Роскосмоса" в условиях санкций, сообщил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас видим, что главным для нас является, по сути дела, задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он журналистам в Новоселово (Владимирская область).

Рогозин также сообщил, что "Роскосмос" рассматривает возможность усиления военной составляющей орбитальной группировки.

"Направление работ - усиление военной составляющей, конечно, рассмотрится. Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал он.

3 марта Рогозин заявлял, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение, "с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна".

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