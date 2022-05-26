РФ развернет орбитальную группировку для слежения за боевыми действиями на Украине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за боевыми действиями на Украине, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Для нас сейчас самая главная тема - это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

Кроме военных целей, спутники можно будет использовать и для гражданских задач, отметил глава "Роскосмоса".

"Нам спутники нужны, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны, - это мало, должны быть тысячи", - добавил он.

1 марта Рогозин заявил, что "Роскосмос" сосредоточит освободившиеся из-за отмены совместных проектов с США и Евросоюзом ресурсы "на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения".

3 марта глава "Роскосмоса" сказал, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение.

27 марта Рогозин сообщил, что приоритетной задачей для "Роскосмоса" является удвоение орбитальной группировки. Госкорпорация также рассматривает возможность усиления военной составляющей группировки.

"Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал он.

15 апреля Рогозин заявил, что в условиях конфликта на Украине выполнение оборонных задач стало важнее научной деятельности, в частности организации пилотируемого полета на Луну.

"Мы обязаны обеспечить наши вооруженные силы мощнейшей орбитальной группировкой. Чтобы они все видели и все слышали, понимали все что делает враг, что он задумал. Это важно, намного важнее, чем отправить русского человека на Луну", - сказал он.

"На сегодняшний день максимально актуальной задачей для нас является безопасность нашей страны и наших граждан и реализация вопросов приграничья. И реализация наших высших национальных интересов в вопросах приграничья, прежде всего Украины", - отметил Рогозин.

7 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" начал проводить "мобилизационную подготовку для расширения производства средств связи, космических аппаратов и боевых ракетных комплексов".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.