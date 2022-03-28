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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Ракетные катера ТОФ в ходе учений уничтожили корабль условного противника

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили ракетами "Москит" морскую цель, имитирующую корабль условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения ТОФ.

Отмечается, что ударная группа в составе четырех ракетных катеров вышла в море для проведения учебно-боевых упражнений с отработкой организации нанесения совместного ракетного удара по кораблю условного противника.

"В ходе практической части учения ракетные катера "Р-298" и "Р-29" отработали весь алгоритм нанесения ракетного удара с выполнением фактической ракетной стрельбы крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели", - говорится в сообщении.

Цель, находившаяся на расстоянии более 50 километров, была успешно поражена прямым попаданием. В ходе упражнения боевой подготовки израсходовано две ракеты, говорится в пресс-релизе.

В роли "вражеского" корабля было задействовано плавучее судно-мишень.

Тихоокеанский флот
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