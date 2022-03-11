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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Отряд кораблей ТОФ завершил учение в Охотском и Японском морях

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Отряд из четырех корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) прошел через Сангарский пролив в направлении пункта базирования - Владивостока, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Корабли возвращаются после завершения военно-морского учения в акватории Японского и Охотского морей", - говорится в сообщении.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в морских полигонах экипажи кораблей выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также провели корабельные тренировки по основным флотским направлениям.

В составе отряда четыре корвета: "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов".

Накануне корабли сдали элементы второй курсовой задачи К-2 и подтвердили готовность экипажей и материальной части каждого корвета выполнять задачи по предназначению в море.

Вслед за отрядом корветов Сангарский пролив прошли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и малые противолодочные корабли "Метель" и "Кореец".

Тихоокеанский флот Владивосток

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