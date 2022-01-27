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Экипажи противолодочных самолетов ТОФ выполнили учебные полеты над Охотским морем

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Летчики Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых полетов на самолетах Ту-142 над Охотским морем выполнили задачи по поиску подводной лодки условного противника, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"На аэродроме Каменный Ручей морской авиации ТОФ проведены плановые учебно-тренировочные полеты с целью слаживания молодых экипажей дальних противолодочных самолетов Ту-142 с отработкой противолодочных задач над Охотским морем", - говорится в сообщении.

Во время полетов экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142 в ходе разведки водной акватории провели поиски с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника.

Экипажи Ту-142 под руководством опытных инструкторов авиачасти отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий летчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Тихоокеанский флот Охотское море

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