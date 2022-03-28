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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

В Кремле выразили обеспокоенность словами Байдена о смене власти в РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Кремле встревожены словами президента США Джо Байдена на тему необходимости смены власти в России, обещают и дальше отслеживать его высказывания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова Байдена о необходимости смены власти в России и последующее заявление о том, что глава Белого дома не имел этого в виду.

"Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу", - отреагировал представитель Кремля.

"Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - пообещал Песков.

Говоря о сути высказываний Байдена, он напомнил, что уже комментировал их в субботу и не намерен повторяться.

Байден в ходе выступления в Варшаве 26 марта в очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента, заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России.

"Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - процитировали западные СМИ неназванного представителя Белого дома.

В свою очередь, Песков в субботу заявил: "Не Байдену это решать (вопрос о смене власти в РФ - ИФ). Президента России избирают россияне".

Дмитрий Песков Джо Байден США Украина
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