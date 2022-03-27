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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Макрон не одобрил риторику Байдена в адрес президента России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не считает продуктивной в условиях украинского кризиса любую эскалацию в отношениях с Россией, в том числе в плане риторики.

"Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным", - сказал он, комментируя в эфире телеканала France 3 жесткие заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина.

"Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Европа больше не находится в контексте "холодной войны" между США и Россией.

Макрон сообщил при этом, что в понедельник либо во вторник он планирует говорить с Путиным об организации эвакуации жителей Мариуполя.

Франция Эммануэль Макрон
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