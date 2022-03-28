Шольц заверил, что НАТО не преследует смену власти в России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, комментируя высказывания Байдена, заявил, что НАТО не преследует смену власти в России.

"Это не является целью НАТО. Мы оба придерживаемся одного мнения, что это не является ни предметом, ни целью политики, которую мы проводим", - сказал Шольц, сославшись на беседы с Байденом в Белом доме в рамках февральского визита в США.

По словам канцлера, целью должно быть "какое-то соглашение между Россией и Украиной, между президентом Зеленским и президентом Путиным", которое привело бы к прекращению военных действий.

Американский президент в ходе выступления в Варшаве очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента и заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России.

"Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитируют западные СМИ неназванного представителя Белого дома. Так он ответил на просьбу журналистов разъяснить, что Байден имел в виду ранее в субботу в конце своего выступления об Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что не считает продуктивной в условиях украинского кризиса любую эскалацию в отношениях с Россией, в том числе в плане риторики.

"Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным", - сказал он, комментируя заявления Байдена в адрес российского лидера.