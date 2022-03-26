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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

В Белом доме заявили, что у Байдена нет цели сменить власть в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В администрации США, разъясняя слова американского президента Джо Байдена в Варшаве, заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России.

"Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ИФ) возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитируют западные СМИ неназванного представителя Белого дома. Так он ответил на просьбу журналистов разъяснить, что Байден имел в виду ранее в субботу в конце своего выступления об Украине.

Американский президент в ходе выступления в очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя, о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин
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