Суд продлил арест экс-министра Абызова до ноября

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в отношении экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 фигурантов, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, многомиллиардном хищении и других преступлениях.

"Суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении Абызову и другим подсудимым срока содержания под стражей, а подсудимой Заяц - домашнего ареста, до 10 ноября. В ходатайствах адвокатов об изменении подсудимым меры пресечения на не связанную с лишением свободы - отказано", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Абызова Александр Аснис.

В ходе заседания прокурор мотивировал свое ходатайство тем, что, находясь на свободе, Абызов и другие подсудимые, могут оказать давление на свидетелей, скрыться, а также повлиять на рассмотрение дела судом. Со своей стороны, другой адвокат Абызова Сергей Дрозда отметил, что стороной обвинения не было представлено доказательств того, что в случае изменения меры пресечения Абызов будет угрожать свидетелям или каким-либо образом препятствовать рассмотрению дела судом.

Он также обратил внимание на то, что за годы нахождения под стражей у Абызова резко ухудшилось состояние здоровья. Кроме этого, на иждивении у экс-министра находятся трое несовершеннолетних ребенка и тяжелобольная престарелая мать.

Сам Абызов заявил в суде, что считает очевидным, что все вменяемые преступления совершены в ходе экономической деятельности, поскольку все обвиняемые являются руководителями и работниками крупных энергетических компаний.

"Абызов особо указал на высказанное президентом РФ и председателем ВС РФ мнение о нецелесообразности избрания меры пресечения лицам, привлекаемым в качестве обвиняемых до суда, особенно по ненасильственным преступлениям. Просил изменить меру пресечения хотя бы всем женщинам, находящимся под стражей по этому уголовному делу. Касательно вопроса об изменении меры пресечения ему лично, просил обратить внимание на доводы защиты и оставил рассмотрение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда", - рассказал адвокат.

Дело экс-министра Абызова

Экс-министр и соучастники обвиняются по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, "Абызов не позднее 2012 г. совместно со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его в целях завладения денежными средствами ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС" на общую сумму 4 млрд руб.

По словам адвоката, потерпевшими по делу признаны три акционера, владевшие в общей сложности менее трех сотых одного процента акций этих акционерных обществ, которым, по версии следствия, хищением причинен вред на общую сумму 1 млн 365 тыс. руб.

Следствие также вменяет Абызову, что, занимая государственную должность, он незаконно принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний, по продаже акций ОАО "СИБЭКО". Преступный доход от сделки составил 32,5 млрд руб., 18,9 млрд руб. из которых были легализованы путем конвертации в валюту и выведены за рубеж.

Как уточнил Аснис, ряд СМИ ранее сообщили, что Абызову вменяется хищение денежных средств у государства, что не соответствует действительности. "Это совершенно не так. Абызов не обвиняется в хищении чего-либо у государства, он обвиняется в организации преступного сообщества с целью хищения путем мошенничества, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием", - пояснил адвокат.

Ранее по иску Генеральной прокуратуры РФ суд взыскал с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.

Объем уголовного дела в отношении Абызова и других фигурантов дела составляет 832 тома. Судебный процесс в отношении Абызова стартовал в апреле этого года. В настоящее время гособвинение представляет суду доказательства вины подсудимых.